وجهت نائب محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بتشديد الرقابة على الصيدليات لمتابعة الالتزام بقرار تسعيرة الأدوية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الصحة الإقليمي بحضور اللواء مجدى عناني السكرتير العام والدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة ونقيب أطباء البحيرة ومدير عام المعهد القومي بدمنهور ومدير معهد الأورام ومدير عام التامين الصحي، ومديري مستشفيات رشيد وإيتاى البارود والمحمودية وإدارتي أبو حمص ودمنهور الصحيتين.

وأشارت المهندسة نادية إلى انه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات تمهيدا لعرضها على المحافظ الدكتور محمد سلطان رئيس المجلس لإقرارها، والتي من أهمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المرحلة الأولي من مركز الكبد بدنشال، لافتة إلى أن المجلس أوصي بإعادة مخاطبة وزير الصحة بشان اعتماد المرحلة الثانية للمركز لاستكمال الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأضافت أنه تم مناقشة متابعة إجراءات المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس “سي” للاكتشاف المبكر للحالات الموجودة وفرق العمل بالمستشفيات التابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل مستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، لافتة إلى أن المجلس أوصي بمخاطبة وزير الصحة للانتهاء من التجهيزات الطبية للتشغيل.