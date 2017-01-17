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النواب يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء كمين النقب بالوادي الجديد
مجلس النواب‎

النواب يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء كمين النقب بالوادي الجديد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:08 م

قام أعضاء مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح عناصر الشرطة الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي على كمين النقب بمحافظة الوادي الجديد.
وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم - “إن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الاعتداء على كمين النقب بالوادي الجديد والذي راح ضحيته العديد من جنود الشرطة الأبرار الذين لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن لنحيا نحن في أمان وسلام”.
وأضاف عبدالعال “أن المجلس يؤكد أن تكرار هذه الحوادث لن يؤثر على عقيدته في مواجهة الإرهاب كما أن أبناء الجيش والشرطة لن تثنيهم هذه الأعمال عن تطهير الوطن من العناصر الإجرامية”.
وقال رئيس المجلس “إن هؤلاء المفسدين لا دين لهم ولا خلاق ولا هدف لهم إلا تحويل مصر إلى بحر من الدماء والأشلاء” .. مشددا على ضرورة التضامن وأن يكون الجميع يدا واحدة والابتعاد عن المتربصين بهذا الوطن وعدم الخضوع لهذه المجموعة الضالة.

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