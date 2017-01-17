قدم الإعلامي تامر أمين، العزاء لأسر شهداء الهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادي الجديد، موضحا أنه “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”.

وأضاف أمين في برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة”، اليوم الثلاثاء، إنه علينا الاعتذار لشهداء الوطن، فهم كانوا يحتاجون فقط إلى الوقوف بجانبهم، وتقديرنا أنهم يخوضوا حربًا دفاعًا عنا، متعجبا “كيف ينظر من يرى أن مصر لا تخوض حربًا لأنفسهم في المرايا وشهدائنا كل يوم يتساقطوا؟”.