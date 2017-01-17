

استقبل رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي، الدكتور عثمان شهاب مستشار سفارة إندونيسيا بالقاهرة، في إطار بحث سبل التعاون التعليمي والتبادل الطلابي بين الجانبين.

وأكد رئيس جامعة بنها - خلال اللقاء - على أن الجامعة تسعى إلى الانفتاح على جميع دول العالم وبالأخص الدول التي تشاركنا عادتنا وتقاليدنا ، مشيراً إلى أننا نتطلع إلى التعاون مع الجامعات الإندونيسية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة بنها تتميز بوجود مجموعة كبيرة من البرامج التعليمية بها بكليات الهندسة والطب والطب البيطري والزراعة وكذلك الكيات الأدبية بالجامعة.

وأضاف القاضي أن الجامعة ترحب باستضافة الطلاب الإندونيسيين لدراسة اللغة العربية والدراسة في الكليات العملية، بالإضافة إلى التعاون في البحث العلمي والمشاريع والبرامج المشتركة، موضحاً أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين يزيد من فرص التقارب بين الشعوب والثقافات.

وشدد رئيس الجامعة على حرصه دائما استكمال نظم الجودة واعتماد الكليات من الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أنه قد تم اعتماد 5 كليات بالجامعة وهى الطب البيطري والتمريض والطب البشرى والزراعة وهندسة شبرا.

من جانبه، أكد مستشار سفارة إندونيسيا بالقاهرة عن تطلع الجانب الأندونيسي إلى زيادة التعاون العلمي بين اندونيسيا والجامعات المصرية وزيادة التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس وفتح مراكز لنشر اللغة الأندونيسية في مصر وتعريف الشعب المصري بتاريخ الحضارة الإسلامية في دول شرق أسيا