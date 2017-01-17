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البحرين والأردن تبحثان علاقات التعاون العسكري
الجيش الاردني

البحرين والأردن تبحثان علاقات التعاون العسكري

الثلاثاء، 17 يناير 2017 04:05 م
وكالات

استقبل رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، اليوم الثلاثاء، العميد الركن عدنان حسين القضاة مدير رئاسة هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الاردنية والوفد المرافق.
واستعرض اللقاء علاقات التعاون القائم بين البحرين والأردن، وسبل تعزيزها بما يخدم التعاون العسكري القائم بين البلدين، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء اللواء الركن علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والعميد الركن دكتور عوض محمد الطراونة ضابط الارتباط بالسفارة الأردنية في البحرين.
وقام الوفد الأردني برئاسة مدير رئاسة هيئة الأركان المشتركة بزيارة إلى المتحف العسكري لقوة دفاع البحرين‎، حيث أطلع الوفد على مختلف قاعات وأقسام المتحف، والتي تضم تشكيلة من المقتنيات التاريخية واللوحات الفنية العسكرية.

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