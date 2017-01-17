قال اللواء أركان حرب ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن إدعاء الولايات المتحدة بأمتلاكها وثائق تثبت سعودية جزيرتي تيران وصنافير غير دقيق، مشيرًا إلى أنها لاتمتلك أي وثائق حقيقة تثبت صحة كلامها.

وأضاف شهود، خلال لقاءه ببرنامج ” حوار جرئ” علي قناة الحدث اليوم، أن هناك أحتمال أن تقوم المملكة العربية السعودية باللجوء إلى التحكيم في قضية الجزيرتين، مؤكدًا علي ضرورة أستعداد الدولة المصرية لتلك الخطوة وتجهيز الأثبات علي مصرية الجزر.

وأكد شهود، أن القرار سيعمل في النهاية إلى وجود ترسيم حدود رسمي وفق الاشتراطات الدولية مع المملكة العربية السعودية في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي.