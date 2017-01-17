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تعرف على دور مصر في منتدى دافوس
داليا خورشيد وزيرة الاستثمار

تعرف على دور مصر في منتدى دافوس

الثلاثاء، 17 يناير 2017 08:27 م
كتب - عبد الرحمن دياب

صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بأنها في سويسرا وتروج لخطة للاستثمار المباشر وغير المباشر لجذب اكبر عدد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال” الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة إكسترا نيوز أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر جعلت رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون إلى البلاد باعتبارها سوقا واعدة كاشفة عن أنها التقت عددا من المستثمرين على هامش اعمال منتدى “دافوس” العالمى الذي تحضره وأكدوا لها هذا القول.

وأردفت أن هناك لقاءات عديدة الأيام المقبلة مع شركات وبنوك استثمار فى دافوس وأنه يوجد طمأنينة لدى الجميع تجاه الاقتصاد المصري.

وتابعت أن مصر شاركت في جلسة متعلقة بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومات في وضع سياسات جذب الاستثمار  موضحة أن الجلسة كانت مفيدة ومصر اطلعت على تجارب دول مختلفة من ضمنهم بنجلاديش وباكستان.

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