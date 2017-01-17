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محافظ دمياط يبحث تطوير قرية الصيادين ونقل جزيرة العزبي‎
اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط

محافظ دمياط يبحث تطوير قرية الصيادين ونقل جزيرة العزبي‎

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:52 م
خاص - محيط

بحث اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، خلال اجتماع عقده اليوم “الثلاثاء” مع أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري والعشوائيات تطوير منطقتي شمال وجنوب قرية الصيادين برأس البر.

ووجه المحافظ اللواء هشام الحفناوي مساعد مدير أمن دمياط بعمل حصر لأسماء سكان القرية وعدد الأسر بها، كما طلب من دعاء ممدوح مدير تطوير المناطق العشوائية بديوان عام محافظة دمياط عمل حصر لأراضي الدولة بمدينة راس البر لاختيار قطعة منهم لبناء شقق سكنية لقاطني القرية.

وأشار المحافظ إلى أنه بحث مع عمر عبد العزيز مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية نقل جزيرة العزبي وعرض ذلك علي رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

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