لهذا السبب..أطفئت أنوار اللوحة الإعلانية الأشهر في لندنالثلاثاء، 17 يناير 2017 03:50 م
أطفئت أنوار اللوحة الإعلانية الضخمة في ميدان بيكاديلي الشهير وسط لندن، الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، تمهيدا إلى استبدالها بلوحة أكثر تطورا.
ولاحظ المارة في الميدان أن اللوحة أصبحت بلون واحد هو الأسود بعد أن كانت تشكل بإعلاناتها الملونة صورة تجذب الأنظار.
واستمرت اللوحة الإعلانية القديمة في العمل لأكثر من 100 عام لم تتوقف سوى أثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، عندما انطفأت الأنوار لمنع قاذفات القنابل الألمانية من تحديد الأهداف في الجو.
وتعرضت اللوحة المكونة من ست شاشات إلى انقطاع في الأنوار بعد الحرب، لكن ذلك كان لفترات محدود للغاية لأسباب فنية.
وستنصب اللوحة الجديدة خلال الخريف المقبل، وستعرض صورا عالية الوضوح وأحوال الطقس والمرور والرياضة، كما ستذيع بث وسائل التواصل الاجتماعي للمعلنين، وفق “رويترز”.
والمساحة الجديدة في الميدان سيتقاسمها 6 معلنين، من بينهم كوكاكولا التي حظيت باسمها مضيئا هناك لنحو 62 عاما.
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