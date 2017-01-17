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محافظ القليوبية: يعتمد 5 ملايين جنيه لتجميل ونظافة المحافظة
محافظة القليوبية

محافظ القليوبية: يعتمد 5 ملايين جنيه لتجميل ونظافة المحافظة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:47 م
خاص - محيط

صرح  محافظ القليوبية اللواء عمرو عبد المنعم أنه تم اعتماد 5 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة بالمحافظة، وشراء معدات وسيارات جديدة بجميع الوحدات المحلية بقرى ومدن المحافظة، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين منظومة النظافة بالمحافظة، فضلا عن إنشاء عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات والقمامة وتسهيل عمليات النقل للمدفن الرئيسي بأبو زعبل.

وقال المحافظ - خلال تفقده مقلب القمامة بمدينة طوخ - إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ قد بدأت برفع 380 طنا يوميا، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من رفع هذا المقلب في أقرب وقت ممكن وذلك لإنشاء المحطة الوسيطة لخدمة أهالي المنطقة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

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