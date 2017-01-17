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افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لإدخال جثة فلسطيني
ميناء رفح البرى

افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لإدخال جثة فلسطيني

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:48 م
وكالات

تم اليوم الثلاثاء افتتاح ميناء رفح البري استثنائيا لإدخال جثة فلسطيني توفي أثناء العلاج في إحدى المستشفيات بالقاهرة إلى قطاع غزة.
وأكد مصدر مسئول أن صاحب الجثة يدعى أحمد عبدالعزيز المغازي وأنه توفي أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة ، وأنه تم نقل الجثة من القاهرة إلى ميناء رفح البري لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني ومن ثم إلى أسرته لدفنها في المقابر الخاصة بهم في القطاع.
جدير بالذكر أنه تم إغلاق ميناء رفح البري عقب حادث الاعتداء على قوات الأمن في كمين كرم القواديس في 24 أكتوبر 2014 ، إلا أنه يتم افتتاحه استثنائيا للحالات الإنسانية وإدخال المساعدات.

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