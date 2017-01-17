قال المجند أحمد عبدالعظيم، أحد مصابي حادث الهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادى الجديد، إنه فى تمام الساعة الثامنة مساء أثناء تواجدهم بالكمين قامت 4 عربات دفع رباعى بالهجوم عليهم وبحوزتهم أسلحة كثيرة وقنابل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع عبر فضائية onlive، اليوم الثلاثاء: “تمكنا من إصابة عدد من الإرهابيين أثناء التعامل معهم ولكن قوتهم كانت أكثر من قوة الكمين وقاموا بمهاجمتنا على غفلة وقتلوا الضباط والعساكر المتواجدين فى الكمين، وعدد آخر استطاع الهروب”.