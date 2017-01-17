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أحد مصابي «كمين النقب» يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي
كمين النقب ـ هجوم النقب ـ الوادي الجديد ـ هجوم على كمين شرطة‎

أحد مصابي «كمين النقب» يروي تفاصيل الهجوم الإرهابي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:28 م

قال المجند أحمد عبدالعظيم، أحد مصابي حادث الهجوم الإرهابي على كمين النقب بالوادى الجديد، إنه فى تمام الساعة الثامنة مساء أثناء تواجدهم بالكمين قامت 4 عربات دفع رباعى بالهجوم عليهم وبحوزتهم أسلحة كثيرة وقنابل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “مباشر من العاصمة” المذاع عبر فضائية onlive، اليوم الثلاثاء: “تمكنا من إصابة عدد من الإرهابيين أثناء التعامل معهم ولكن قوتهم كانت أكثر من قوة الكمين وقاموا بمهاجمتنا على غفلة وقتلوا الضباط والعساكر المتواجدين فى الكمين، وعدد آخر استطاع الهروب”.

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