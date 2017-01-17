أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 500 فرع جديد من “جمعيتي” في إطار خطة لإنشاء 3500 فرع تم افتتاح 2008 فروع منها خلال الأشهر الماضية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأولوية ستكون في الصعيد، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذي بموجبه يتم إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية بنظام حق الامتياز التجاري (الفرانشايز) بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بعد النجاح الذي تحقق في تنفيذ المرحلة السابقة من المشروع.

من جانبه قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم افتتاح الفروع الجديدة في الصعيد في إطار جهود الدولة في دعم وتنمية الصعيد وزيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة لتلبية احتياجات المواطنين فى تلك المحافظات خاصة وأن محافظات الجنوب تحتل أولوية قصوى في برنامج الحكومة لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على توفير السلع بها بكميات وأسعار مناسبة.

وأكد أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر القليلة القادمة على أن يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقي الفروع التي تم الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقا للتوزيع الجغرافي لإعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام2017.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة التابعة للدولة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين كما أن المشروع يساعد على توفير فرص العمل للشباب والحد من مشكلة البطالة وفي إطار اهتمام الدولة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

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