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الإسكان توصي بلجنة خاصة لحصر قرى بني سويف المتضررة من مياه الشرب
مياه شرب مياة ماء طفل يشرب

الإسكان توصي بلجنة خاصة لحصر قرى بني سويف المتضررة من مياه الشرب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:29 م
خاص - محيط

أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان بمحافظة بني سويف، لإعداد حصر شامل للقرى والنجوع بالمحافظة المتضررة من عدم وجود محطة لمعالجة المياه هناك؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل هذه المشكلة.

وطالب المهندس علاء والي رئيس اللجنة خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عاطف عبد الجواد بشأن سوء التخطيط من الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعدم وجود محطة تنقية لبعض قرى بني سويف،  بسرعة توفير الأرض التي سيتم إنشاء المحطة عليها من خلال الطرق القانونية ومعرفة الجهات المختصة والمعنية بهذا الأمر، على أن تقوم وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك لرفع المعاناة عن المواطنين من أجل الحصول على كوب ماء نظيف.
كما طالب والي بضرورة توفير اعتماد مالي بقيمة 3 ملايين جنيه لحل أزمة محطة صرف مركز أطسا محافظة الفيوم، محذرا من عدم عمل معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي لاستغلالها في زراعة الغابات الشجرية.
من جهته، وعد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعمل على توفير الاعتماد المالي المطلوب لحل أزمة هذه المحطة.

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