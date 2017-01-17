الكهرباء: "أعلى أقصى" حمل مسجل خلال شهر ديسمبر بلغ 24 ألفا و500 ميجاواتالثلاثاء، 17 يناير 2017 03:21 م
أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم /الثلاثاء/ أن أعلى أقصى حمل مسجل خلال شهر ديسمبر بلغ 24 ألفا و500 ميجاوات.
جاء ذلك في تقرير مرصد الكهرباء الأربعون لشهر ديسمبر 2016 - الذي أصدره الجهاز اليوم - والذي أوضح فيه أن أعلى أقصى حمل مسجل خلال الشهر بلغ 24 ألفا و500 ميجاوات يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، وأن أقل أقصى حمل مسجل خلال الشهر بلغ 21 ألفا و900 ميجاوات يوم الجمعة 2 ديسمبر، مشيرا إلى أن أعلى أدنى حمل مسجل خلال الشهر بلغ 16 ألفا و255 ميجاوات يوم الأربعاء 28 ديسمبر، وأن أقل أدنى حمل مسجل خلال الشهر بلغ 14 ألفا و845 ميجاوات يوم السبت 3 ديسمبر.
وأشار التقرير إلى أن أكبر فارق بين أقصى حمل وأدنى حمل خلال الشهر بلغ 9 آلاف ميجاوات، وأن أقل فارق بين أقصى حمل وأدنى حمل خلال الشهر بلغ 6 آلاف و145 ميجاوات.
ونوه التقرير بأن نسبة مشاركة مصادر الطاقة الأولية في الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الشهر هي: (غاز طبيعي 34ر74%)، (مازوت 10ر20%)، (مائية 65ر4%)، (متجددة “رياح + شمس“91ر0%).
ولفت إلى أن أعلى طاقة كهربائية تم إنتاجها خلال أيام الشهر بلغت 487 جيجاوات/ ساعة يوم الأربعاء 28 ديسمبر، وأقل طاقة كهربائية تم إنتاجها خلال أيام الشهر بلغت 39ر435 جيجاوات/ ساعة يوم الجمعة 2 ديسمبر، وأن متوسط الطاقة الكهربائية المنتجة في اليوم خلال الشهر بلغ 66ر465 جيجاوات/ ساعة.
ونوه بأن نسبة الخطأ في توقع الأحمال بلغت 10ر2 – 74ر1%، وأن متوسط معامل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ خلال الشهر بلغ 52ر610 جرام/ كيلووات ساعة.
ويأتي إصدار هذا التقرير في إطار اهتمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالارتقاء بمستوى الشفافية داخل قطاع الكهرباء والاهتمام بإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمستهلكين والجهات ذات الصلة، حيث قام الجهاز بإنشاء مرصد الكهرباء منذ شهر يوليو 2013، ويقدم المرصد 4 خدمات رئيسية وهي، نشرة يومية، والحالة الحالية للشبكة، وخدمات إدارة الطلب التفاعلي للطاقة، وتقرير مرصد الكهرباء الشهري.
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