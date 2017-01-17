لأول مرة.. ٣ علاجات مناعية حديثة تتغلب على الكيميائي في أورام الرئة الأكثر شراسه

الكشف عن علاجات موجه جديدة لأورام الثدى الايجابية لمستقبل “الهير ٢ “

خطط علاجيه جديدة لأورام الثدي الشرسه ثلاثية السلبية

لأول مرة.. أستخدام البصمة الجينية فى تحديد العلاج و تقليل الآثار الجانبية لمرضى السرطان

منظور جديد لعلاج الأورام بجرعات أقل من الكيماوى والعلاج الأشعاعى وبجراحة متطورة

لأول مرة في مصر، وبالتعاون مع ثلاث جمعيات دولية تم وضع خطوط استرشادية لأستخدام العلاج المناعي للأورام في العالم ومصر بدلا من العلاج الكيميائي لينهي معاناة مرضى الأورام في مصر والعالم.

هذا ما أكده الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ورئيس الجمعية وسكرتير عام المؤتمر الدولى التاسع لأورام الثدى والنساء والعلاج المناعى للأورام، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تحت رعاية الدكتور احمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية طب جامعة عين شمس.

وأوضح الغزالي أنه تم الأتفاق بين الجمعية الامريكية للأورام ” أسكو “، والجمعية الدولية للعلاج المناعي للأورام، و الجمعية الدولية لأورام الثدي والنساء لإصدار توصيات بإستخدام العلاج المناعي للأورام وكيفية إجراء الفحوصات التي تساعد على إستخدام تلك العلاجات من عدمها، وقياس نسب الأستجابه وإختيار المرضى الملائمين بأستخدام العلاج المناعي، وتقييم إمكانية أستخدام العلاج المناعي بديلا عن العلاج الكيميائي فى أورام الرئة، والجلد الصبغية، وكيفية حث الجسم على تقبل العلاج المناعي حتى في الأورام قليلة التقبل للعلاج المناعي.

وأضاف الغزالي أن العلاجات الجديدة أثبتت النتائج تفوقها على الكيميائى فى الأورام الصبغية للجلد وعلاج أورام الكلى، وفي اورام الرأس والرقبة، والجهاز البولى، وأورام الغدد الليمفاوية.

وأشار الغزالي إلى أن الخطوط الاسترشادية التي تم إطلاقها وسيتم نشرها لأول مرة فى اصدارات دولية للجمعية الدولية للاورام والجمعية الأمريكية للاورام، لمناقشة ٣٠٠ بحث جديد فى مختلف مجالات علاج وجراحة وتشخيص الأورام، أثبتت تفوق ٣ أنواع جديدة من العلاجات المناعية فى علاج العديد من الأورام، حيث أثبتت عقار “النيفولوماب”، و”البيمبورو ليزوماب”، و”الأتيزوليزوماب” ، تفوقها فى علاج أورام الرئة على العلاج الكيميائي، مما يزيد من نسب الشفاء بأثار جانبية أقل، بالإضافة إلى صعوبة الانتكاسه في المرضى الذين أبدوا إستجابه لهذا العلاج مما يحقق نقله نوعية كبيرة فى علاج الأورام بشكل عام.

وخلال المؤتمر تم الكشف عن ظهور عقارين جديدين يمثلوا الجيل الثاني والثالث من العلاجات الموجه لأورام الثدى الأيجابية لمستقبل “الهير٢” والتي أثبتت أستجابة كبيرة للورم تصل إلى ٧٦٪ أستجابة كامله عند استخدامها ما قبل الجراحة.

انتصار جديد للأبحاث العلمية

للقضاء على أورام الجسم المختلفة، كشفت الجمعية الدولية لأورام الثدى والنساء عن إطلاق ثلاثة أدوية جديدة للعلاجات المناعية لعلاج أورام الرئة، وأورام الجلد الصبغية، والمسالك البولية، والكلى، والرأس والرقبة، وأورام الغدد الليمفاوية.

وأوضح الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الاورام بكلية طب جامعة القاهرة، أن الأكتشافات الحديثة توصلت إلى فحص جيني باستخدام البصمة الجزيئية للورم بشكل مفصل وخاص بكل مريض بشكل محدد و منفرد فيما يحمل بشرى وأمل جديد لمرضى الأورام في رفع نسب الشفاء من الأورام، حيث يتمكن التحليل الجديد من رسم صورة وبصمة فريدة مبنية على المعلومات الجينية والبروتينات الخاصة بالورم ومكونات الخلية، وبناء عليه يتم تحديد العقاقير العلاجية الفعالة لمحاربة الورم المصاب به هذا المريض دون غيره.

كما أوضح الدكتور ماجد أبو سعدة أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب عين شمس، أن الجلسات العلمية سوف تناقش آخر ما تم التوصل إليه العلم في علاج سرطان بطانة الرحم وتحديد أبعاد العلاج الجراحي و دور العلاج الكيماوي و الإشعاعي في مثل هذه الحالات و مدي إستفادة المريضة من هذه الوسائل العلاجية، كما تناقش وسائل تشخيص و علاج الأمراض المختلفة التي تسبق التحول السرطاني في الأعضاء المختلفة لأن هذا سيوفر للمريض القلق و المعاناة والتكلفة المادية لعلاج الأورام السرطانية المختلفة.

أورام المبيض الخبيثة

وتقول الدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام، أنه من الانتصارات العلمية الجديدة التى سيقدمها المؤتمر أيضا هو ظهور عقاقير جديدة تؤدى الى الوقاية من سرطان الثدى يمكن إستخدامها خصوصا بين السيدات الذين يحملوا عوامل خطورة أهمها التاريخ المرضى فى الأصابة بأورام الثدى، وهؤلاء تزداد لديهم أحتمالات الأصابة بأورام الثدى ، وتتميز تلك العقاقير بأثارها الجانبية الطفيفة، بالمقارنه بما سيعود بالنفع على هؤلاء السيدات حيث يمكنهم تجنب الاصابة تماما.. ويوجد عدة أنواع من تلك العقاقير تناسب الأعمار المختلفة من السيدات.

وذلك نظرا لأن ارتجاع أورام المبيض الخبيثة بعد علاجها يمثل تحدياً كبيراً للقائمين علي علاج الأورام السرطانية للمبيض سوف يتم مناقشة تلك الحالات بشكل مستفيض لتحديد أفضل وسائل التشخيص و العلاج و المتابعة .

أورام الثدي

وكشفت الدكتور رباب جعفر أستاذ علاج الأورام عن الخطط العلاجيه الجديدة لأورام الثدى الشرسه ثلاثية السلبية ، ولأول مرة سوف يعرض أنواع جديدة من العقاقير التى تستخدم كعلاجات موجة في أورام الثدي” الشرسة ” ثلاثية السلبية، وكان لا يمكن علاجها بالعقاقير الموجهة، حيث أكتشف العلماء أن هذه النوعية تنقسم الى ثمانى أنواع مختلفة وكلا منها له طريقة العلاج المتفردة طبقا للجين المميز له، وربما تؤدى هذه الأنواع الجديدة للشفاء من الأورام حتى المنتشر منها فى الجسم.

ويقول الدكتور عمر زكريا يوسف أستاذ جراحة الأورام ورئيس المنتخب للجمعية الدولية لجراحة الثدى، ان هناك جراحات حديثة متطورة لا تخضع للعلاج التقليدى الجذرى، وهناك أكثر من طريقة علاج بهدف الحفاظ على شكل الثدى حتى فى حالات الاورام المتقدمة، حيث تيم استخدام تكنيك جراحى مختلف يساعد على استئصال الورم واعادة تشكيل الثدى لأعادته لحالته الاولى بمنظر جمالى مقبول جدا ، حيث يتدخل الجراحة اساليب التجميل.

كما يوجد اعادة بناء الثدى عن طريق استخدام اجهزة تعويضية او عن طريق استخدام انسجة الجسم ونسب نجاح تلك الجراحات مرتفعه تصل الى ١٠٠٪ . ، كما يوجد العلاج الاحدث فيما يخص الغدد الليمفاوية المصابة بالمرض حيث يمكن تحديد ما اذا كانت الغدد مصابة ام لا ، مع اتخاذ الاجراء الجراحى اللازم.