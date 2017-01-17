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4 فبراير.. بدء محاكمة المتهم بذبح «صاحب محل الخمور»
صاحب محل الخمور المجني عليه بالإسكندرية ونجله

4 فبراير.. بدء محاكمة المتهم بذبح «صاحب محل الخمور»

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:10 م

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 4 فبراير المقبل لبدء محاكمة المتهم في واقعة ذبح صاحب محمصة أمام الدائرة 16 بمحكمة جنايات الإسكندرية.

كان المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية أمر -مطلع يناير الجاري- بإحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض”.

وقتل مواطن بالإسكندرية ذبحا أثناء تواجده في محمصة يمتلكها ويبيع فيها الخمور وعلب الهدايا والمكسرات، وتداولت مواقع إلكترونية مقطع فيديو لشخص ملتح يقوم بذبحه.

وقالت التحقيقات إن “المتهم اعترف أنه عقد العزم وبيّت النية على قتل المجني عليه انتقاماً منه لقيامه ببيع الخمور، وأشار إلى أنه سبق وتردد عليه منذ فترة وطلب منه التوقف عن بيع الخمور إلا أنه لم يمتثل لتحذيره”.

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