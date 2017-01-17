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أبوسعده: لا يجوز مناقشة البرلمان لاتفاقية ابطلت
الناشط الحقوقي المصري - حافظ أبو سعده
الناشط الحقوقي المصري - حافظ أبو سعده

أبوسعده: لا يجوز مناقشة البرلمان لاتفاقية ابطلت

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:24 م
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أكد الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لا يجوز مناقشة البرلمان لاتفاقية أبطلت قضائيا وفقا للقانون. 
وقال أبوسعده من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الثلاثاء: “للأخوة أعضاء البرلمان الموقر لا يجوز مناقشة اتفاقية أبطلت وراجعو من فضلكم نص المادة 151 فعدم جواز التنازل عن الأرض التزام على كل السلطات”.
وأضاف: “لو الحكومة قررت ووافقت على التحكيم سيتم أيضا إبطال هذا القرار بحكم المحكمة لانه قرار إداري مخالف لحكم نهائي بات ملزم للحكومة”
وتابع : “حكم الإدارية العليا اغلق نهائيا باب التفريط في الأراضي المصرية سواء بالمبادلة للمشروع الإسرائيلي في سيناء أو بالتنازل عن حلايب وشلاتين”.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أمس الاثنين قد قضت برفض طعن الحكومة المصرية على الحكم القضائي ببطلان قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية التي ضمت جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

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