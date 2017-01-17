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البرادعي: يجب الالتزام بأحكام القضاء.. ولا نريد أن نصبح «جمهورية الموز»
الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا
الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا

البرادعي: يجب الالتزام بأحكام القضاء.. ولا نريد أن نصبح «جمهورية الموز»

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:04 م
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شدد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، على ضرورة الالتزام بحكم القضاء حول جزيرتي “تيران وصنافير”.
وقال البرادعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه”.
وأضاف: “أرجو أن لا ندخل مرة آخري فى صراع عبثى بين سلطات الدولة يخرجنا من إطار دولة قانون إلى “جمهورية موز” كما حدث أثناء حكم مرسى. كفانا مهازل”.

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