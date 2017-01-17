البرادعي: يجب الالتزام بأحكام القضاء.. ولا نريد أن نصبح «جمهورية الموز»الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:04 م
شدد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، على ضرورة الالتزام بحكم القضاء حول جزيرتي “تيران وصنافير”.
وقال البرادعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه”.
وأضاف: “أرجو أن لا ندخل مرة آخري فى صراع عبثى بين سلطات الدولة يخرجنا من إطار دولة قانون إلى “جمهورية موز” كما حدث أثناء حكم مرسى. كفانا مهازل”.
المطلوب الآن اعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن مايجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 17, 2017
أرجو أن لا ندخل مرة آخري فى صراع عبثى بين سلطات الدولة يخرجنا من إطار دولة قانون الى "جمهورية موز" كما حدث أثناء حكم مرسى. كفانا مهازل.— Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) January 17, 2017
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