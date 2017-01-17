شدد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا، على ضرورة الالتزام بحكم القضاء حول جزيرتي “تيران وصنافير”.

وقال البرادعي من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “المطلوب الآن إعلان الالتزام بحكم القضاء، سحب المشروع من البرلمان وتأكيد السعودية ومصر أن ما يجمعنا أهم وأبقي. تدارك الخطأ أفضل من التمادي فيه”.

وأضاف: “أرجو أن لا ندخل مرة آخري فى صراع عبثى بين سلطات الدولة يخرجنا من إطار دولة قانون إلى “جمهورية موز” كما حدث أثناء حكم مرسى. كفانا مهازل”.