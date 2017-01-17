البترول الكويتية تجدد عقد تخزين النفط مع شركة سوميدالثلاثاء، 17 يناير 2017 03:05 م
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تجديد عقد تخزين ونقل النفط الخام الكويتي مع الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتسهيل تداول (الخام الكويتي) في السوق المصري وعمليات التصدير عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الثلاثاء إن العقد الذي تم تجديده للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار سير المؤسسة نحو تحقيق استراتيجية التسويق العالمي 2030 الهادفة إلى تعزيز وجود دولة الكويت في الأسواق الواعدة.
ونقل البيان عن نائب العضو المنتدب لعمليات التسويق في المؤسسة جمال اللوغاني قوله إن تجديد عقد التخزين من شأنه تعزيز وترسيخ العلاقات التجارية مع عملاء المؤسسة الحاليين والجدد فضلا عن توسيع التعامل مع السوق الأوروبي وزيادة الحصة السوقية للنفط الكويتي في أوروبا.
وأضاف اللوغاني أن أوروبا تعتبر ثاني أقرب الأسواق جغرافيا لدولة الكويت وذات مردود مادي تنافسي مقارنة بالأسواق الأخرى موضحا أن تجديد العقد يستهدف أيضا إيجاد أسواق جديدة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال إن مؤسسة البترول ممثلة في قطاع التسويق العالمي نجحت في دخول أسواق دول البحر المتوسط إذ يوجد النفط الكويتي بقوة في أسواق إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا.
وأفاد بأن الكويت تعد من أكبر المصدرين إلى المصافي الأوروبية ما يعكس نجاح قطاع التسويق العالمي في زيادة قاعدة مستوردي النفط الكويتي في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط مقابل المنافسة القوية من الدول المصدرة لهذا السوق.
ووقع عقد التجديد العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي بالإنابة وليد البدر في حين وقعه من جانب (سوميد) رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس محمد عبد الحافظ بحضور اللوغاني وعدد من قيادات قطاع التسويق العالمي ومسؤولي (سوميد).
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