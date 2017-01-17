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الوفد الأمني الروسي.. يختتم جولته لمطار الغردقة بلقاء المحافظ
مطار الغردقة

الوفد الأمني الروسي.. يختتم جولته لمطار الغردقة بلقاء المحافظ

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:57 م

اختتم الوفد الأمني الروسي زيارته التفقدية لمطار الغردقة الدولي.. أمس والتي استمرت خمسة أيام للوقوف علي الإجراءات الأمنية المتبعة واعداد تقرير نهائي بها تمهيداً لعودة الحركة السياحية بعقد اجتماع مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في حضور القنصل العام الروسي.

أكد عبد الله أن هناك علاقات تاريخية وصداقة تربط البلدين حكومة وشعباً وللجانبين مواقف مشتركة عظيمة مشيراً إلي أن الزيارات الأمنية المتعددة من الجانب الروسي إلي مطار الغردقة أدت إلي نقل الخبرات الروسية إلي الجانب المصري وزيادة الإجراءات الأمنية المتبعة.

وقد اشاد الوفد الأمني الروسي بما تم من أجراءات امنية بمطار الغردقة الدولي وأنه تم تنفيذ كافة الملاحظات الأمنية كتفعيل جهاز بصمة العين التي طلبت من اللجان السابقة مؤكدين انهم قد قاموا بجولة بمدينة الغردقة وتفقد عدداً من الأماكن الهامة وأعربوا عن رضاهم التام بالإجراءات الأمنية والوضع داخل المدينة.

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