أبدي مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر تحفظه الشديد على قرار «اتحاد الكرة الطائرة» بحرمان الأهلي من المشاركة في البطولة العربية، التي تستضيفها مصر يوم 17 من فبراير القادم وفي الأول من مارس.

وأوضح المجلس أن قرار اتحاد الطائرة يدعو إلى التساؤل، خاصة بعدما أرسل للأهلي خطابين رسميين بتاريخ: 21 من ديسمبر الماضي 9 من يناير الجاري، يحثه فيهما على المشاركة، ثم تراجع بشكل مفاجئ، في تصرف عجيب وغريب، ويثير التساؤلات والشكوك حول موقف اتحاد اللعبة.

وأضاف المجلس أن الأهلي متمسك بحقه كاملا في المشاركة في البطولة، خاصة وأن النسخ السابقة من البطولة شارك فيها بطل الدوري والوصيف، ولا يوجد ما يدعو لتغيير هذا الأمر، ومن ثم فإن الأهلي يحتفظ بحقه في رفع الأمر إلى أعلى المستويات وكافة الاتجاهات للحفاظ على مصالحه وحقوقه.