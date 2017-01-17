استعرض وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى اليوم /الثلاثاء/ نتائج أعمال الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن العام المالي 2015/2016، والذي شهد نموا كبيرا في الأرباح وتحول في النتائج بصافي ربح بلغ 1.675 مليار جنيه مقارنة بخسارة قيمتها 323 مليون جنيه عن العام السابق 2014/2015.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف “دعم مصر”، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

كما ناقش الشرقاوي ملخصا عن خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الدولية، والذي يقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة عن التطوير تراعي كافة التحديات والمشاكل التاريخية التي تعاني منها الشركات منذ فترة طويلة وأبرزها تقادم الآلات وزيادة عدد العمالة.

وأشار الشرقاوي إلى أنه جاري العمل مع الشركة القابضة للغزل والنسيج على ضخ استثمارات عاجلة بتمويل من صندوق إعادة الهيكلة بما يحقق نتائج سريعة على الشركة في المدى القصير، إلى جانب التوجيه بإعادة حساب التكاليف بالشركات مع حظر بيع المنتجات بأقل من التكاليف الصناعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات أدت إلى تغير كبير في النتائج ستظهر خلال العام المالي الحالي.