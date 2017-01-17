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ضبط 8 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي
كلبشات

ضبط 8 أشخاص متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:56 م
وكالات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال خمسة أيام، من ضبط 8 متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال 5 أيام، في حملات أمنية مكثفة، من ضبط 6 قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، حيث تم ضبط 8 متهمين، وهم محمد. ع. م- 46 سنة، صاحب محل مشغولات ذهبية ومقيم بمحافظة البحيرة.. وبحوزته (100 ريال سعودي- 5103 دولارات أمريكية – 44000 جنيه مصري- 250 جنيها استرلينيا- 2730 يورو)، وعمرو . ع. ع- 27 سنة، صاحب محل مشغولات ذهبية ومقيم بمحافظة البحيرة.. وبحوزته (10000 دولار أمريكي، و101480 جنيها مصريا)، وصالح. س. ص- 50 سنة، عامل ومقيم بمحافظة القاهرة .. وبحوزته (38161 دولارا أمريكيا - 44195 ريالا سعوديا - 12290 يورو – 17585 درهما إماراتيا - 519 ريالا قطريا - 262 دينارا أردنيا - 65 دينارا كويتيا – 400000 جنيه مصري)، ومحمد. ع. ا- 54 سنة، صاحب مكتبة ومقيم بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (3537 دولارا أمريكيا -152140 جنيها مصريا)، ونشأت. م. ن- 61 سنة، تاجر ملابس ومقيم بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (3000 دولار أمريكي - 10000 جنيه مصري)، وعبدالعليم. ا. ن- 27 سنة، وتامر. ا. م- 42 سنة، وعصام. ك. ع- 49 سنة مقيمون بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزتهم (61250 دولارا أمريكيا -40480 جنيها مصريا).

وبلغ إجمالي المضبوطات (784100 جنيه مصري - 121050 دولارا أمريكيا - 15720 يورو- 44295 ريالا سعوديا - 250 جنيها إسترلينيا – 17585 درهما إماراتيا - 519 ريالا قطريا - 262 دينارا أردنيا - 65 دينارا كويتيا).

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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