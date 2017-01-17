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سفير مصر لدى الجابون يؤازر لاعبي منتخب مصر قبل مواجة مالي
منتخب مصر في الجابون‎

سفير مصر لدى الجابون يؤازر لاعبي منتخب مصر قبل مواجة مالي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:54 م

حرص أحمد بكر سفير مصر لدى الجابون على التوجه لفندق إقامة منتخب مصر لكرة القدم في مدينة بورت جنتيل الجابونية لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة مالي اليوم الثلاثاء.
ويفتتح منتخب مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، مساء اليوم، بمواجهة منتخب مالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

وحرص بكر على السفر من العاصمة الجابونية ليبرفيل، صباح اليوم، إلى مدينة بورت جنتيل، لدعم المنتخب ومؤازرة اللاعبين في مباراة مالي، حيث توجه إلى فندق إقامة المنتخب، وتناول وجبة الإفطار مع اللاعبين والجهاز الفني.

كما عقد أحمد بكر، جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، للاطمئنان على أحوال المنتخب، وتلبية كافة طلباته، مؤكدا أنه سيشاهد مباراة مصر ومالي من مقصورة إستاد بورت جنتيل، وثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الفراعنة على تحقيق الفوز في بداية مشوار المعترك الإفريقي.

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