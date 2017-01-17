الفصائل الفلسطينية تقترح عقد مؤتمر دولي حول الصراع مع إسرائيل في موسكو

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبدالكريم (أبوليلى) اليوم الثلاثاء أن الفصائل الفلسطينية تقترح عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال الشهور المقبلة في موسكو.

وقال عبدالكريم - في تصريحات أدلى بها اليوم في موسكو - “نعتقد أن روسيا يمكن أن تشكل صيغة عالمية جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي..ونود أن تلعب دورا رئيسيا في صياغة هذا المحتوى في المستقبل القريب ونأمل بعقد مؤتمر للتسوية في موسكو خلال الشهور المقبلة”.

وكانت وفود تمثل مجموعة من الفصائل الفلسطينية قد وصلت إلى موسكو السبت الماضي لعقد اجتماعات غير رسمية ؛ بهدف التغلب على حالة الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة.

وتضم الوفود عزام الأحمد رئيسا لوفد (فتح) ، قيس عبدالكريم رئيسا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ماهر الطاهر ممثلا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، طلال ناجي ممثلا عن الجبهة الشعبية القيادة العامة ، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ، إضافة إلى حزب الشعب وحركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

ويستضيف معهد الدراسات الشرقية بالأكاديمية الروسية للعلوم هذا الحوار الفلسطيني الفلسطيني لبحث سبل تجاوز الصراعات الداخلية ، حيث قال مدير المعهد ومنسق هذا الحوار فيتالي نعومكين “إن هذا اللقاء غير رسمي ويهدف إلى التغلب على الانقسام الفلسطيني”.

يشار إلى أن هذا المعهد كان قد استضاف لقاء مماثلا بهدف إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني في العام 2011.