أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن فراس صلاح محمود، صباح اليوم الثلاثاء، على هدم منزله الكائن في قرية العيسوية، وذلك بقرار من بلدية الاحتلال.

وأوضح فراس محمود أن بلدية الاحتلال أصدرت قرارا بهدم منزله الكائن في منطقة “حبايل العرب” في قرية العيسوية، ورفضت محاولته لترخيصه أو تأجيل الهدم، وأبلغته بضرورة هدم منزله بيده وإلا ستقوم جرافات البلدية بهدمه وستفرض عليه “أجرة هدم” وقد تصل لحوالي 300 ألف شيكل.

وأضاف محمود انه اضطر لتنفيذ هدم منزله الذي بدأ ببنائه قبل 8 أشهر، وكان ينوي الانتقال والسكن فيه خلال الأيام القادمة مع أسرته المكونة من 5 أفراد، لافتا إلى أنه قام يوم أمس بتفكيك نوافذ المنزل كما فصل خطوط الماء والكهرباء عنه وشرع صباحا بهدمه.

وأوضح محمود أن مساحة منزله تبلغ حوالي 130 مترا مربعا، واضطر للاستدانة لبنائه، واليوم يضطر لهدمه.

بدوره، أوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية، أن بلدية الاحتلال تستهدف منطقة “حبايل العرب”، في المنطقة الجنوبية الغربية في القرية، حيث الاقتحامات المستمرة للمنطقة وتصوير منشأتها وشوارعها، إضافة إلى تعليق وتوزيع إخطارات هدم عشوائية على بنايات المنطقة ومنها ما هو مرخص.

من ناحية أخرى.. قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، 23 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم زوجة شهيد من القدس.

وأوضح نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين على الأقل، من مخيم شعفاط في القدس بينهم زوجة شهيد، وهم: ورد الشيخ علي، وأسيد حسن علي، وأمير الشيخ علي، ومحمد فسفوس، وعيسى محمد علي، وعيسى درباس، ومحمد جابري، وإيهاب محمد سليمان، إضافة إلى نادية أبو جمل وهي وزوجة الشهيد غسان أبو جمل.