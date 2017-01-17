 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 02:27 مساءً
روابط سريعة
وزير الأمن البريطاني يزور الأهرامات ويبدي إعجابه بها
الاهرامات

وزير الأمن البريطاني يزور الأهرامات ويبدي إعجابه بها

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:53 م
وكالات

قام وزير الدولة للأمن البريطاني روبرت بين والاس، الذي يزور مصر حاليا، بزيارة منطقة الأهرامات الأثرية حيث أبدى إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة بناء الأهرامات.

وصرح أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار اليوم بأنه استقبل الوزير البريطاني الذي كان يرافقه السفير البريطاني بالقاهرة، حيث زار الهرم الأكبر، وأبو الهول، ومنطقة البانوراما الأثرية، واستمع إلى شرح فصل عن تاريخ أهم المعالم الأثرية بالمنطقة، وأعرب عن سعادته بتلك الزيارة، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط الأهرامات.

وأكد أن زيارة منطقة الأهرامات تأتي دائما في مقدمة أولويات الشخصيات والوفود من جميع دول العالم لما تتمتع به المنطقة من شهرة ومكانة عالمية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3