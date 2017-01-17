قام وزير الدولة للأمن البريطاني روبرت بين والاس، الذي يزور مصر حاليا، بزيارة منطقة الأهرامات الأثرية حيث أبدى إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، وبعظمة بناء الأهرامات.

وصرح أشرف محي مدير منطقة آثار الهرم بوزارة الآثار اليوم بأنه استقبل الوزير البريطاني الذي كان يرافقه السفير البريطاني بالقاهرة، حيث زار الهرم الأكبر، وأبو الهول، ومنطقة البانوراما الأثرية، واستمع إلى شرح فصل عن تاريخ أهم المعالم الأثرية بالمنطقة، وأعرب عن سعادته بتلك الزيارة، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط الأهرامات.

وأكد أن زيارة منطقة الأهرامات تأتي دائما في مقدمة أولويات الشخصيات والوفود من جميع دول العالم لما تتمتع به المنطقة من شهرة ومكانة عالمية.