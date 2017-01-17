أكدت مصادر مقربة من شركة سامسونج أن الشركة ستعلن قريبا عن السبب الحقيقي لانفجار هواتف “غالاكسي نوت-7”.

ووفقا للمصادر “تشير كل الاحتمالات القائمة في الوقت الحالي إلى أن سبب انفجار تلك الهواتف يعود إلى تسرع الشركة في انتاجها وطرحها في الأسواق، كما أن الخبراء كانوا منشغلين في نفس الوقت في مشروع إنتاج هاتف (جالاكسي S8)”.

من وجهة نظر الخبراء في سامسونج كانت تجربة إنتاج هواتف “غالاكسي نوت-7” سيئة نوعا ما، ولكنها دفعتم للتفكير بشكل أفضل وأخذ الوقت اللازم للتحقق من جميع التفاصيل قبل طرح أي هاتف تحاشيا لأي مشاكل قد تعود بنتائج كارثية على الشركة مستقبلا.

وأضافوا “علينا التحقق من أن كل شيء سيسير بسلاسة ودون مشاكل في المستقبل، علينا أن نقنع الزبائن بأن الأجهزة القادمة لن تكون فيها أية مشاكل”.

وأكدوا أن الشركة ستعلن في الـ 23 من يناير/كانون الثاني الجاري عن السبب الحقيقي لانفجار هواتف نوت الأخيرة، وسيتزامن ذلك الإعلان مع طرح النتائج المالية التي حققتها سامسونج في الربع الأخير من عام 2016.