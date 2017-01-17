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جنازة شعبية لشهداء «كمين النقب» في الخارجة
كمين النقب ـ هجوم النقب ـ الوادي الجديد ـ هجوم على كمين شرطة‎

جنازة شعبية لشهداء «كمين النقب» في الخارجة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 03:04 م

وصل اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إلى ميدان البساتين بمدينة الخارجة، استعداد لأداء صلاة الجنازة على شهداء كمين النقب الحدودي.

وأمر المحافظ بتنظيم جنازة شعبية يشارك فيها جميع المواطنين والقيادات التنفيذية والأمنية، في أثناء خروج الجثامين من مشرحة الخارجة العام وتقام بميدان البساتين بالخارجة.

يذكر أن هجوما إرهابيا استهدف كمين النقب الحدودي بالكيلو 70 على طريق «الخارجة- أسيوط»، مساء أم، وأسفر عن استشهاد 8 وإصابة 4 آخرين.

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