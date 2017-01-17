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الشهاوي: حادث «النقب» تحول مكاني.. والإرهابيين لم يقدروا على العمليات الكبيرة
اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

الشهاوي: حادث «النقب» تحول مكاني.. والإرهابيين لم يقدروا على العمليات الكبيرة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 02:43 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حادث “النقب” الإرهابي أنها تعتبر ساحة جديدة للجماعات الإرهابية للظهور مرة اخرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الجزئي بالحادث ولكن العزة والكرامة لها كلفة بيتحملها أبناء الجيش ولشرطة”.
واعتبر الشهاوي من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن الحادث يعتبر تحول “مكاني” بالنسبة لتقديرات الأجهزة الأمنية وليست “نوعية”، موضحا أن التحول النوعي يتمثل في عمل عمليات ليست ذو إمكانيات كبيرة ولكنها بأهداف ذات ثقل مثل محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة واغتيال العميد عادل رجائي.
وأضاف أن العمليات الكبيرة قد شهدت انحصار كبير حيث لم يعد الإرهابيين قادرين عليها.
وكان هجوما إرهابيا قد استهدف كمين أمني بمنطقة “النقب” بطريق “الخارجة – أسيوط” أمس الاثنين بمحافظة الوادي الجديد مما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

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