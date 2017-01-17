استطاع مواطن من منطقة ويلز البريطانية تحويل طائرة ركاب صغيرة من نوع “جيت ستار” إلى فندق صغير يقصده السياح.

وتظهر في الصور التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي كيف حول توبي ديفيس مقصورة الطائرة التي كانت تتسع لـ11 راكبا إلى غرفتين مريحتين تتسعان لأربعة سياح، كما أبقى على قمرة الطيار كما هي وأضاف إليها بعض التعديلات لتصبح غرفة للتسلية وألعاب الفيديو.

وذكر صاحب المشروع أن فكرة امتلاك فندق خاص كانت تراوده منذ الصغر، والآن تحقق حلمه بامتلاك تلك “الطائرة الفندق” التي تبلغ أجرة الليلة الواحدة فيها حوالي 100 جنيه استرليني.