كشف الموسيقار المصري هاني مهنا أنه يعيش في سعادة مع زوجته الفرنسية منذ أعوام طويلة، وذلك بسبب عطائها المستمر وقدرتها على التضحية.

مهنا نفى أن يكون تعمد عدم الزواج من مصرية، وقال إن الأمر جاء صدفة، ولو كان وجد ما يريده في مصرية لتزوج منها على الفور دون تردد، مشيرا إلى أنه كان يبحث عن امرأة تحتويه وتعامله كأنه سي السيد.

الموسيقار المصري تحدث عن زوجته الفرنسية وقال إنها تستمتع وهي تمسح حذاءه، رغم أنه لا يريد ذلك، فالأمر هو أن تحتوي المرأة الرجل ولكن بحب، دون أمر أو تعليمات. أما هو فعندما يجد تكدسا بالمطبخ أمام زوجته يدخل ليساعدها.

الموسيقار المصري تحدث عن زوجته السابقة الفنانة سميرة سعيد خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وقال إن سميرة فنانة كبيرة وتتمتع بخفة ظل، وأكد أنه انفصل عنها بشكل حضاري وتربطهما حتى الآن صداقة قوية.