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"عسل النحل" .. لتقوية الجلد
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"عسل النحل" .. لتقوية الجلد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:38 م

تنصح خبيرة التجميل الفرنسية موريل جودان في أحدث دراساتها بتناول عسل النحل فى الصباح الباكر فى ماء دافىء بقليل من عصير الليمون, لاحتوائه على كميات وفيرة من البوتاسيوم, الفروكتوز, الذى يكسب الجسم الطاقة اللازمة فى الصباح ويعوضه عن نقص المعادن .

وقد بدأ العديد من خبراء التجميل فى استغلال العسل النحل فى تطوير كريم لتنعيم أنسجة الجلد التى تعانى من الخشونة والشيخوخة المبكرة.

كما يعمل العسل على مكافحة خطر الشيخوخة, بل وتنشيط إفراز المواد الطبيعية الملطفة المتواجدة فى الجلد التى تعمل على تجدده بصورة طبيعية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المركبات الكيميائية الضارة .

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