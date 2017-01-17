كشفت الفنانة المصرية يسرا اللوزي عن السبب الحقيقي لدعمها حملة «اسمعني» لعلاج الأطفال في سن أقل من 5 سنوات.

يسرا تحدثت للمرة الأولى عن مرض ابنتها دليلة وكشفت أن ابنتها كانت تعاني من ضعف في السمع وخضعت لعملية زرع قوقعة وهي في عمر العامين، لافتة إلى أنها اكتشفت ذلك عندما أخضعتها لاختبار السمع، ووصفتها بأنها تجربة قاسية ومؤلمة.

الفنانة المصرية قالت إنها تهدف إلى مساعدة الأهالي غير القادرين على إجراء العملية وخاصة أنها تكلف مبلغ يفوق 150 الف جنيه.

يسرا اللوزي متزوجة من خارج الوسط الفني ولا تظهر مع زوجها إلا نادرا وظلت سنوات رفضت فيها الإنجاب حتى قررت إنجاب دليلة وابتعدت بعدها عن التمثيل لفترة طويلة.