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صيدلية مجانية في مستشفى الجامعي ببني سويف‎
الصيدلية

صيدلية مجانية في مستشفى الجامعي ببني سويف‎

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:37 م
محيط: متابعات

قال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف أنه تم افتتاح الصيدلية المجانية بأقسام العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أن ذلك استكمالا لمسيرة التطوير والتحديث للمنظومة الصحية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن افتتاح الصيدلية المجانية بالمستشفى الجامعي يأتي في إطار سعى الجامعة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة بنى سويف من خلال توزيع وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجسيداً لرسالة الجامعة لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف من الصيدلية هو مواكبة حاجات المجتمع وتوفير الدواء باستمرار وفي الوقت المناسب للمترددين على المستشفى لا سيما الفقراء، مع تقديم النصح والإرشاد بخصوص الدواء وتوفير الإجابة عن أي استفسار من قبل المرضى لضمان أكبر قدر ممكن من السلامة.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن عميد كلية الطب أهمية وجود الصيدلية المجانية داخل المستشفى لتوفير العلاج لغير القادرين بالإضافة أنها تعطي فرصة أكبر للتنسيق بين الصيادلة والأطباء المعالجين وهو في النهاية يأتي في صالح المريض.

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