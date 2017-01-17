دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من الأخطار الصحية التى قد تتسبب فيها السكتات الدماغية الصغيرة التي لا تستمر سوى بضع دقائق قليلة, فى زيادة مخاطر الخرف.

وتشير البحوث أن السكتات الدماغية الصغيرة تؤثر على مساحة أوسع من المخ, فى الوقت الذى تعد فيه السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة .

تحدث الإصابة بالسكتات الدماغية عند تكون جلطة تعمل على إنسداد الشريايين مسببة حدوث السكتة , إلا أن السكتة الدماغية الصغيرة تستمر لفترة زمنية أقصر من التقليدية.

كان الباحثون بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية , قد أكدوا على تأثير السكتة الدماغية الصغيرة على نطاق واسع مما هو مبين عادة بأدلة النسيجى أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

وقد قام الفريق البحثى برئاسة الدكتورأندى شيه أستاذ مساعد فى العلوم العصبية, باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسى على أكثر من 1.985 مريضا يعانون من ارتشاح فى المخ, ليغلق شريان واحد فيما يسمى ” القشرة المخية”.

وأظهرت الدراسة وصور الأشعة تأثير السكتات الدماغية الصغيرة على مساحات أكثر بكثير فى المخ عما كان معتقدا , لتدوم فترة أطول قليلا عما كان فى السابق .