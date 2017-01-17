لافروف: نعمل مع الصين على إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء إن روسيا تعمل مع الصين على محاولة إعادة إطلاق المحادثات مع كوريا الشمالية واصفا العلاقات بين موسكو وبكين بأنها تشهد أفضل مرحلة لها على الإطلاق.

وفي سياق منفصل اتهم لافروف إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بمحاولة وقف سعي اليابان لتحسين علاقتها مع روسيا.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أن واشنطن حاولت أيضا منع طوكيو من استقبال الرئيس فلاديمير بوتين الذي زارها في ديسمبر كانون الأول.

ووقعت اليابان وروسيا عددا كبيرا من الاتفاقيات الاقتصادية خلال زيارة بوتين لكن البلدين لم يحرزا تقدما بشأن خلاف حدودي ألقى بظلاله على العلاقات بينهما منذ الحرب العالمية الثانية.