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الثلاثاء 17 يناير 2017 12:38 مساءً
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محافظ الوادي الجديد: كل الدعم لأسر شهداء كمين النقب وإقامة حفل تأبين لهم
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

محافظ الوادي الجديد: كل الدعم لأسر شهداء كمين النقب وإقامة حفل تأبين لهم

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:38 م

قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، تقديم كل الدعم والتسهيلات لأسر شهداء الهجوم الإرهابي على كمين النقب بطريق “الخارجة /أسيوط” الذي وقع مساء أمس وأسفر عن استشهاد 8 شرطيين وإصابة 4 آخرين.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم توفير كافة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل جثث الشهداء إلى محافظاتهم الأصلية، مؤكدا إقامة حفل تأبين في الوادي الجديد لشهداء الشرطة.
وكان المحافظ قد تفقد الكمين واستعرض من أفراد الأمن بالكمين تداعيات الهجوم، كما تفقد المصابين بمستشفى الخارجة العام.

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