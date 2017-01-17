قرر محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، تقديم كل الدعم والتسهيلات لأسر شهداء الهجوم الإرهابي على كمين النقب بطريق “الخارجة /أسيوط” الذي وقع مساء أمس وأسفر عن استشهاد 8 شرطيين وإصابة 4 آخرين.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم توفير كافة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل جثث الشهداء إلى محافظاتهم الأصلية، مؤكدا إقامة حفل تأبين في الوادي الجديد لشهداء الشرطة.

وكان المحافظ قد تفقد الكمين واستعرض من أفراد الأمن بالكمين تداعيات الهجوم، كما تفقد المصابين بمستشفى الخارجة العام.