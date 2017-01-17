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بوكو حرام تعلن مسئوليتها عن هجوم جامعة "مايدوجورى" بنيجيريا
جماعة بوكو حرام - نيجيريا

بوكو حرام تعلن مسئوليتها عن هجوم جامعة "مايدوجورى" بنيجيريا

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:33 م
وكالات

أعلنت جماعة “بوكو حرام” مسئوليتها عن الهجوم، الذى استهدف جامعة مايدوجورى بشمال شرق نيجيريا.

وذكرت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الجماعة أعلنت مسئوليتها عن انفجار قنبلتين فى الجامعة خلال تسجيل صوتى منسوب لزعيم الجماعة أبو بكر شيكاو، تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وقد وقع الانفجار الأول فى مسجد الجامعة أثناء إقامة صلاة الفجر، بينما وقع الانفجار الآخر بمدخل الجامعة.

ويعد هذا الهجوم هو الأكبر، الذى يقع بعد إعلان الرئيس محمد بخارى الشهر الماضى سحق جماعة “بوكو حرام” المتشددة بعدما حطمت قوات الأمن معاقلها بغابة “سامبيسا” بشمال شرق البلاد.

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