معلومات مجلس الوزراء يطلق تطبيق "إيجابي" لخدمة المواطنالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:32 م
قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه تم إطلاق تطبيق إيجابي على موقع جوجل خلال شهر سابق وتم البث التجريبي له، لافتا إلى أن خلال الشهر القادم يتم إطلاق نسخة أخرى منه ويهدف لمتابعة ورصد المعلومات الموثقة بشكل مجاني للمواطنين.
وأوضح الجمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم – أن المركز يهدف إلى التقرب إلى المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومشاركتهم في الأراء ومعرفتها، لافتا إلى أن التطبيق يعتمد على قيام المواطن بنقل الصور السلبية في الشارع المصري ونقلها إلى الحكومة من خلال التطبيق للمساعدة على حلها.
وأوضح أنه تم دخول 16 ألف مواطن على التطبيق ،وقاموا بإنزال التطبيق على المحمول ويوجد عدد من المواطنين أعطوا التطبيق نحو 4.5 درجة من 5 درجات، وفي القاهرة تم رصد فوق 150 مخالفة في البداية ويعتبر هذا شكل طيب لعمل التطبيق.
ولفت إلى أن هدف المركز إلى خدمة المواطن بشكل سريع وخدمة الأجهزة التنفيذية لكي يشعر المواطن أن الحكومة تستمع إليه وتشعر به.
وأشار إلى أن الدولة تمر بتحديات كثيرة والمركز يجتهد إلى تقديم افضل خدمة بقدر الاستطاعة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية والتي تم التطوير بها وتحسين خدمة المقدمة المواطن فى الفترة القادمة ووضع مؤشرات واضحة لها من ويتم تقديم توجيهات من رئيس الوزراء لتقديم خدمة أفضل للمواطن.
وأكد الجمل أن دور المركز يعتمد على خدمة المواطن، معربا عن تعازيه للأحداث الذي وقع امس بالوادي الجديد وأسفر عن وقع عدد من الشهداء.
ومن جانبه، قال خالد عبد الله مدير وحدة قواعد بيانات الجغرافية إن تطبيق إيجابي أول برنامج حكومي على المحمول للوصل إلى المواطنين والاستماع إلى شكاواهم.
وأشار إلى أن التطبيق يوجد به عدد من الصفحات منها مكان لرصد المخلفات التي يوجد بها المواطن في أي مكان بالجمهورية يظهر من خلال الخريطة المكان الذي يتواجد به ويمكن مشاركة المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنه يوجد صفحة لبوابة الشكاوى الحكومية فضلا عن تقديم أسعار العملات للمواطنين في أكثر من بنك.
ومن جانبها قالت الدكتورة نعايم زغلول مدير العلاقات العامة بالمركز أنه المؤتمر يهدف إلى التعريف بتطبيق إيجابي الذي أطلقه المركز ويهدف إلى تقديم خدمات للمواطن فضلا عن عرض منظومة الشكاوى الحكومية والتي بدأت منذ عام 2013.
-
تساؤلات إسرائيلية: ماذا سيفعل السيسي بعد حكم مصرية تيران وصنافير؟
تساءل موقع إخباري عبري عن ردة فعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد إقرار محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير. وقال إن الأموال السعودية أقنعت الرئيس ...Mon, 16 Jan 2017 11:54:08 GMT
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
بالفيديو.. أكثر من 100 حالة تسمم بعد تناول وجبة طعام بالسعودية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر إصابة أكثر من 100 بحالة تسمم، بينهم أطفال ورجال ونساء إثر تناول وجبة بأحد مطاعم الوجبات السريعة بمحافظة تربة ...Tue, 17 Jan 2017 08:54:56 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
اليوم .. "القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات راغبي العمل بست مهن
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة (منطقة شرق مدينة نصر)، ولمدة 15 يوما، في قبول طلبات راغبي العمل بست مهن، وتبدأ الرواتب من 1200 إلى 2000 جنيه، وببدل إضافي مع ميزة ...Tue, 17 Jan 2017 07:09:11 GMT
-
بالصور .. هامبورج تفتتح أكبر قاعة موسيقية في المدينة
احتفلت مدينة هامبورج الألمانية بافتتاح قاعة “ألب فيلهارمونى” الموسيقية التي تعد أكبر صرح ثقافى لها والتى وضع تصميمها الفنانان المعماريان السويسريان ” جاك هرزوج ...Tue, 17 Jan 2017 08:54:56 GMT
-
الهجرة: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك
وافقت اللجنة المشكلة تحت إشراف وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك. وكانت اللجنة قد شُكلت منذ شهور لدراسة ...Tue, 17 Jan 2017 08:26:53 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT