قال المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه تم إطلاق تطبيق إيجابي على موقع جوجل خلال شهر سابق وتم البث التجريبي له، لافتا إلى أن خلال الشهر القادم يتم إطلاق نسخة أخرى منه ويهدف لمتابعة ورصد المعلومات الموثقة بشكل مجاني للمواطنين.

وأوضح الجمل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم – أن المركز يهدف إلى التقرب إلى المواطنين والاستماع إلى شكواهم ومشاركتهم في الأراء ومعرفتها، لافتا إلى أن التطبيق يعتمد على قيام المواطن بنقل الصور السلبية في الشارع المصري ونقلها إلى الحكومة من خلال التطبيق للمساعدة على حلها.

وأوضح أنه تم دخول 16 ألف مواطن على التطبيق ،وقاموا بإنزال التطبيق على المحمول ويوجد عدد من المواطنين أعطوا التطبيق نحو 4.5 درجة من 5 درجات، وفي القاهرة تم رصد فوق 150 مخالفة في البداية ويعتبر هذا شكل طيب لعمل التطبيق.

ولفت إلى أن هدف المركز إلى خدمة المواطن بشكل سريع وخدمة الأجهزة التنفيذية لكي يشعر المواطن أن الحكومة تستمع إليه وتشعر به.

وأشار إلى أن الدولة تمر بتحديات كثيرة والمركز يجتهد إلى تقديم افضل خدمة بقدر الاستطاعة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية والتي تم التطوير بها وتحسين خدمة المقدمة المواطن فى الفترة القادمة ووضع مؤشرات واضحة لها من ويتم تقديم توجيهات من رئيس الوزراء لتقديم خدمة أفضل للمواطن.

وأكد الجمل أن دور المركز يعتمد على خدمة المواطن، معربا عن تعازيه للأحداث الذي وقع امس بالوادي الجديد وأسفر عن وقع عدد من الشهداء.

ومن جانبه، قال خالد عبد الله مدير وحدة قواعد بيانات الجغرافية إن تطبيق إيجابي أول برنامج حكومي على المحمول للوصل إلى المواطنين والاستماع إلى شكاواهم.

وأشار إلى أن التطبيق يوجد به عدد من الصفحات منها مكان لرصد المخلفات التي يوجد بها المواطن في أي مكان بالجمهورية يظهر من خلال الخريطة المكان الذي يتواجد به ويمكن مشاركة المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه يوجد صفحة لبوابة الشكاوى الحكومية فضلا عن تقديم أسعار العملات للمواطنين في أكثر من بنك.

ومن جانبها قالت الدكتورة نعايم زغلول مدير العلاقات العامة بالمركز أنه المؤتمر يهدف إلى التعريف بتطبيق إيجابي الذي أطلقه المركز ويهدف إلى تقديم خدمات للمواطن فضلا عن عرض منظومة الشكاوى الحكومية والتي بدأت منذ عام 2013.