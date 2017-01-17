أوضح الخبير السياحي، السيد العاصي، عن تفاؤله الشديد لعودة أحقية جزيرتي تيران وصنافير للملكية المصرية بالحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة واعتبرها بداية لعودة السياحة المصرية إلى رونقها.

كما أكد العاصي أنه لو كان ثبت ملكيتها للسعودية كان سيتم حذفها من قائمة البرامج السياحية الأجنبية لأن السعودية تحكمها بعض القوانين التي تختلف عن مصر والتي قد تكون معجزة لدى السائح الأجنبي في التواجد على هاتين الجزيرتين، إن كانت ضمن الحدود السعودية.