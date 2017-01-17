 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 12:33 مساءً
روابط سريعة
خبير سياحي: حكم تيران وصنافير إنعاش للسياحة المصرية
جزيرة المشاهير

خبير سياحي: حكم تيران وصنافير إنعاش للسياحة المصرية

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:30 م

أوضح الخبير السياحي، السيد العاصي، عن تفاؤله الشديد لعودة أحقية جزيرتي تيران وصنافير للملكية المصرية بالحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة واعتبرها بداية لعودة السياحة المصرية إلى رونقها.

كما أكد العاصي أنه لو كان ثبت ملكيتها للسعودية كان سيتم حذفها من قائمة البرامج السياحية الأجنبية لأن السعودية تحكمها بعض القوانين التي تختلف عن مصر والتي قد تكون معجزة لدى السائح الأجنبي في التواجد على هاتين الجزيرتين، إن كانت ضمن الحدود السعودية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3