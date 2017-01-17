أكد الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند اليوم الثلاثاء تمسك فرنسا الشديد بحق اللجوء وإصرارها على الوفاء بالتزاماتها لإغاثة السكان ضحايا الاضطهاد والحروب والإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال أولاند اليوم بقصر الأليزيه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي والأوضاع في أفريقيا.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية “الأليزيه” ، أكد أولاند خلال اللقاء التزام فرنسا بتوفير 200 مليون يورو خلال الفترة (2016- 2018) لدعم وكالات الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وخاصة لبنان التي تستقبل اللاجئين السوريين.

واستعرض الجانبان الحلول الدولية والأوروبية والالتزامات الخاصة بالاستقبال والسيطرة على تدفقات اللاجئين ، حيث أكد أولاند اضطلاع فرنسا بمسؤولياتها في تنفيذ الأهداف الأوروبية لإعادة توزيع اللاجئين في إطار روح المسؤولية والتضامن التي تظهرها أوروبا منذ اندلاع الأزمة.

كما بحثا الوضع في أفريقيا لا سيما في منطقة بحيرة تشاد وأفريقيا الوسطى والسودان حيث شددا على ضرورة إيلاء المزيد من الإمكانات لتنمية البلدان الأكثر ضعفا وتعبئة الأدوات الأوروبية ذات الصلة.

وقال أولاند “إن فرنسا ملتزمة بدعم الأمم المتحدة في إيصال المساعدات للسكان المنكوبين أينما كان ذلك ضروريا” ، مذكرا بأن تحسين الوضع الإنساني شرط أساسي لبدء أية عملية سياسية ذات مصداقية.