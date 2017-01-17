قام الأمير تشارلز بتأليف كتاب للأطفال حول التغير المناخي، الكتاب من إصدار دار نشر “ليدي بيرد” Ladybird البريطانية، وهو تأليف مشترك بين ولي العهد البريطاني، واثنين من الناشطين المعروفين في مجال المناخ، وهما توني جوبيتر والأستاذة بجامعة كامبريدج إيميلي شاوكبيرج. وعناونه “climate change” “التغير المناخي”.

الكتاب، الذي يقع في 52 صفحة، ووصفته صحيفة “الدايلي ميل” بالإستثنائي”، يعد أقرب لدليل صغير يستطيع الأطفال من خلاله التعرف بشكل مبسط على مفهوم التغير المناخي وما يمكن أن يتسبب فيه من كوارث بيئية، وتشمل ما حدث من فيضانات أخيرة في بعض المناطق في بريطانيا وارتفاع درجات الحرارة عالمياً حسب ما أشار الكتاب.

لم تصرح الدار بمزيد من التفاصيل حول مضمون الكتاب، وهي الدار المعروفة بنشرها للأعمال الكلاسيكية للأطفال بين عامي 1960 و1970، وإن كانت قد صرحت بشكل مقتضب أن الكتاب يطرح “محاولة مبسطة للفهم لمسألة جدلية” وأنها مكتوبة بواسطة “قيادات مستنيرة لتقديم خبراتهم في مجال المناخ”.

ويعتبر هذا الكتاب الجديد عن التغير المناخي هو الأول ضمن سلسلة جديدة تعتزم ladybird إطلاقها لشرح موضوعات تبدر معقدة لجمهور واسع.

يُعرف الأمير تشارلز باهتمامه اللافت بملف التغيرات المناخية، حتى أصبح من الناشطين البارزين في هذا المجال، وتم بسبب ذلك دعوته لإلقاء كلمة في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي التي استضافتها باريس 2015، للحديث ضمن خبراء في مجال الاحتباس الحراري ونقص الموارد.