 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 12:44 مساءً
روابط سريعة
خطيب طهران يطالب بسرعة اختيار خليفة لرفسنجاني
هاشمي رفسنجاني

خطيب طهران يطالب بسرعة اختيار خليفة لرفسنجاني

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:23 م
متابعات

طالب عضو مجلس خبراء القیادة فی الدورة الرابعة وخطیب الجمعة بطهران آية الله موحدي كرماني، بسرعة اختيار خليفة لهاشمي رفسنجاني، في رئاسية مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وحسب “آمد نيوز” شدد موحدي كرماني، على أن يكون “الخيار الأقرب لقيادة” من حيث “الاستقرار والروحية، والبصيرة والشجاعة واللامبالاة إلى العالم، وعدالة.”

ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: ” تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذًا بنظر الاعتبار مصلحة النظام.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3