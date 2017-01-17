طالب عضو مجلس خبراء القیادة فی الدورة الرابعة وخطیب الجمعة بطهران آية الله موحدي كرماني، بسرعة اختيار خليفة لهاشمي رفسنجاني، في رئاسية مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وحسب “آمد نيوز” شدد موحدي كرماني، على أن يكون “الخيار الأقرب لقيادة” من حيث “الاستقرار والروحية، والبصيرة والشجاعة واللامبالاة إلى العالم، وعدالة.”

ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: ” تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذًا بنظر الاعتبار مصلحة النظام.