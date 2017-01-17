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تجديد حبس المتهمين بإيواء «مُفجر البطرسية» 15 يوماً
انفجار الكاتدرائية ـ الكنيسة البطرسية ‎

تجديد حبس المتهمين بإيواء «مُفجر البطرسية» 15 يوماً

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:25 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بإيواء محمود مصطفى، الانتحاري الذي فجَّر نفسه داخل الكنيسة البطرسية بالعباسية خلال احتفالات أعياد الميلاد، والمشاركين معه فى ارتكاب الحادث والإعداد للحادث وتوفير المتفجرات له، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمن، اتهامات الانضمام لجماعة أُسِّسَت خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وحيازة المتفجرات، واستهداف المنشآت العامة والحيوية، واستخدام أسلحة دون ترخيص.

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