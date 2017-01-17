تنتهي الفنانة عبير صبري ، الأسبوع المقبل، من تصوير دورها بمسلسل “كابتن أنوش”، للمخرج معتز التوني .

وقالت عبير – للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – من المقرر أن تنتهي من تصوير المسلسل نهاية الأسبوع المقبل، مضيفة أنها تستعد حاليا لبدء تصوير دورها بمسلسل “الطوفان” .

ولفتت إلى أنها مازالت تواصل قراءة سيناريو “الطوفان”، مؤكدة أنه لم يتحدد موعد بدء التصوير حتى الآن.

“كابتن أنوش” بطولة بيومى فؤاد، وإدوارد، ومحمد سلام، وراندا البحيرى، ومحمد ثروت ومؤمن نور، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج معتز التونى .

مسلسل ” الطوفان”، تأليف بشير الديك وإخراج خيري بشارة، والعمل يتناول مشاكل مجتمعية لكل أفراد المجتمع، وهو بطولة جماعية لأكثر من 20 فنانا وفنانة .