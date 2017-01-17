ننشر التحقيقات في قضية رئيس «الشهر العقاري» بالخانكةالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:18 م
كشفت تحقيقات نيابة استئناف طنطا للأموال العامة التى باشرها المستشار محمد عثمان رئيس النيابة بإشراف المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة المحامى العام لنيابات الاستئناف للأموال العامة، وأمانة سر شريف عبد الله، عن تورط 7 متهمين بينهم رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة بمحافظة القليوبية ورئيس مكتب المساحة بالخانكة فى تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة قيمتها 147 مليون جنيه، ملك هيئة الأوقاف المصرية بأوراق مزورة، لأحد المقاولين من مدينة المحلة الكبرى وتقسيم الأرض وبناء أبراج سكنية عليها وبيع أجزاء منها.
وأوضحت تحقيقات رئيس النيابة فى القضية رقم 1467 لسنة 2017 جنايات الخانكة والتى أصدرت النيابة فيها أمر ضبط وإحضار تم تنفيذه بمعرفة الرقابة الإدارية بالقليوبية للمتهمين مجدى غبريال فرج رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة، حلمى عبد العظيم عبد الهادى رئيس مكتب المساحة بالخانكة، وسامى عبد العزيز الفرماوى رئيس مكتب المسطحات بمديرية المساحة بالقليوبية، وسمير سليمان جاد رئيس مكتب التغيرات والمساحة بالقليوبية لقيامهم بالمشاركة فى الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 7 أفدنة ملك هيئة الأوقاف المصرية بالخانكة بالاتفاق مع 3 متهمين آخرين هاربين وأحد المقاولين من مدينة المحلة الكبرى ويدعى أحمد محمد رجب، حيث قدم لهم الأخير أوراقا مزورة لنقل ملكية الأرض لحسابه الشخصى بالاتفاق مع المتهمين، وقام ضباط الرقابة الإدارية بضبط 4 متهمين بعد صدور ضبط وإحضار لهم وأمرت النيابة بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين الهاربين.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن سعر متر الأرض بهذه القطعة يصل إلى 7 آلاف جنيه وقام المقاول بعمل تقسيم وإقامة أبراج سكنية عليها وبيع قطع من الأرض بعد نقل ملكيتها إليه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية، لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية، والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض التى تقدر مساحتها بـ7 أفدنة، وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه.
وبعرض المتهمين على نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
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