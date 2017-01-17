بدء قبول طلبات راغبي العمل بـ6 مهن بالقاهرة برواتب مجزيةالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:27 م
بدأت مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر” اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوما، قبول طلبات راغبي العمل على 6 مهن، برواتب تبدأ من 1200 إلى 2000 جنيه، وبدل إضافي، مع ميزة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والرعاية الطبية مع شركة طبية خاصة، ومنح في العيدين، ومزايا عينية، وانتقالات من وإلى الشركة الطالبة لفرص العمل، وحوافز انتماء للعاملين.
وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، بخلق فرص في القطاع الخاص بشركة (صحارا) للطباعة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.
وأوضح أن الفرص تشمل عمال إنتاج، بمؤهل دبلوم صنايع أو تجاري، والراتب الشهري الشامل من 1200 إلى 1300 جنيه. ومراقب جودة، خريج الجامعة العمالية، بدون خبرة. وعامل كافتيريا “بوفية”، دبلوم صنايع أو تجاري أو فنادق، حسن المظهر، بخبرة أو بدون، والراتب من 1600 إلي 2000 جنيه.
كما تشمل المهن عامل مخازن، مؤهل مناسب يبدأ من الإعدادية، والراتب من 1200 إلى 1300 جنيه.. وعامل خدمات، مؤهل أو بدون، والراتب من 1300 إلى 1400 جنيه، ويشترط في المتقدم لهذه المهن أن يكون قوي البنية، وقادر على العمل تحت ضغط، والعمل بنظام الورديات.
وتشمل الفرص عامل توصيل بالدراجة النارية، مؤهل متوسط أو عالي مناسب، ولا يشترط الخبرة، حديث التخرج، ولبق، ويشترط توافر دراجة نارية، والراتب يبدأ من 1500 جنيه، بالإضافة إلي إيجار الدراجة النارية.
وأشار سعفان إلي أن الطلبات - مصحوبة بالسيرة الذاتية - تقدم شخصيا إلى مدير منطقة قوي عاملة شرق مدينة نصر، في (16 عمارات الشركة السعودية - النزهة أمام دار الدفاع الجوي)، من اليوم ولمدة 15 يوما، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، موضحا أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة.
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