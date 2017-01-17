ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، أنه تم بيع 85 ألف نسخة من الطبعة الجديدة لكتاب “كفاحي” الشهير.. وهو سيرة ذاتية للزعيم النازي أدولف هتلر، بعد عام واحد من نشرها في الأسواق، مؤكدة صدور النسخة الفرنسية من ذات الطبعة بحلول 2018، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً حيث يقيس ميل الشباب نحو الفكر النازي.

وأضافت ليبراسيون أنه تم الإفراج عن نشر الكتاب العام الماضي بعد حظره بألمانيا عام 1945، حيث عاد الكتاب إلى رفوف المكتبات المنزلية الألمانية في طبعة ورقية منقحة جديدة بها آلاف الملاحظات والتعديلات التاريخية.

وكان معهد ميونيخ للتاريخ المعاصر تولى مهمة تنقيح الكتاب وإعادة نشره، ليحتل المركز الأول من حيث المبيعات، كما أصدر المعهد 4 آلاف نسخة غير معدلة من الكتاب الأصلي للباحثين، وتعد هذه الطبعة الرسمية السادسة للكتاب منذ طرحه لأول مرة في الأسواق.

ويقول فلوران بايارد أحد باحثي المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وأحد المسؤولين عن النسخة الفرنسية للكتاب، إن حظر الكتاب لمدة 70 عاماً سيصب في مصلحة زيادة مبيعاته، وسنقوم بإصدار النسخة الفرنسية بعد مداولات ومناقشات نقدية واسعة مع الجانب الألماني.

وتصدر النسخة الفرنسية من الكتاب في مجلدين عبارة عن 2000 صفحة، يرافقهما ملحق تفسيري يحتوي على 3500 ملحوظة تاريخية، وسيطرح في الأسواق بسعر 59 يورو، وهو سعر زهيد إذا ما قورن بالمادة العلمية ومحتويات الكتاب.